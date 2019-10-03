البدري يكشف سبب استبعاد صلاح عن مواجهة بوتسوانا

أعلن مدرب منتخب مصر، حسام البدري، أن نجم ليفربول، محمد صلاح، سيغيب عن مواجهة بوتسوانا لـ"الراحة"، وذلك بعد أيام من جدل حول سحب اللاعب اسم مصر من التعريف الخاص به على مواقع التواصل.

وقال البدري في تصريحات لقناة "إم بي سي مصر"، أمس الأربعاء: "بالنسبة إلى صلاح، تكلمت معه بناء على تقرير قدمه لي الدكتور (محمد) أبو العلا (طبيب المنتخب المصري) بشأن كل المحترفين"، مشيرا إلى أن صلاح "يعاني من إجهاد في العضلة الضامة، وتأكدت من صلاح فعلا يعاني من بعض الإجهاد في العضلة الضامة".

وتابع: "كان اتفاقي معه أن الأفضل لمصلحته ولمصلحة المنتخب" أن يحظى بالراحة في الفترة المقبلة، مضيفا أنه "لن يكون معنا في معسكر بوتسوانا، لكن صلاح إن شاء الله موجود معنا في المباريات الرسمية".

إقرأ المزيد

وتدخل مباراة بوتسوانا ومنتخب مصر المقررة في الـ14 من الشهر الجاري، ضمن استعدادات الأخير للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات أمم إفريقيا المزمع إقامتها في الكاميرون عام 2021، وستكون مباراة بوتسوانا الأولى للبدري بعد تعيينه في سبتمبر الماضي مدربا جديدا للمنتخب.

المصدر: وكالات