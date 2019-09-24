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محمد صلاح يحذف اسم "مصر" من تويتر (صور)

الرياضة

محمد صلاح يحذف اسم
Reuters
محمد صلاح
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حذف لاعب منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، صفته كلاعب في صفوف منتخب الفراعنة من تعريفه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بحسبما أكدت مواقع رياضية مصرية.

محمد صلاح يحذف اسم اسم منتخب مصر قبل حذفه
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وكان صلاح يعرف نفسه بحسابه على تويتر كاتبا "لاعب كرة قدم بفريق ليفربول ومصر"، قبل أن يقوم خلال الساعات الماضية بالاكتفاء بكتابة "لاعب فريق ليفربول"، إثر حذفه لكلمة مصر.

ووفقا لجريدة الشروق المصرية، يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من منح الاتحاد الدولي لكرة القدم جائزة أفضل لاعب في العالم عن الموسم الماضي لليونيل ميسي، نجم المنتخب الأرجنتيني ونادي برشلونة الإسباني.

محمد صلاح يحذف اسم حساب محمد صلاح بعد حذفه اسم مصر

ولم يعتمد الاتحاد الدولي صوت خافيير أجيري، المدير الفني السابق للمنتخب المصري وأحمد المحمدي قائد المنتخب، بسبب عدم وصول ترشيحاتهم في الموعد المحدد، مما أهدر على صلاح 10 نقاط كاملة حال وضعه من جانب الثنائي في المرتبة الأولى.

المصدر: الشروق

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