بالفيديو.. ما سر بكاء فينيسيوس بعد هدفه مع ريال مدريد؟

نجح البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد من مفاجأة الجميع بتسجيله هدفا مميزا في شباك ضيفه أوساسونا على ملعب "سانتياغو بيرنابيو" ضمن منافسات الجولة 6 من الدوري الإسباني.

وأطلق النجم البرازيلي البالغ 19 عاما كرة قوية نحو شباك الحارس المخضرم روبين أندرادي، الذي لم يستطع صدها في الدقيقة 36، من عمر الشوط الأول، وسط فرحة كبيرة من جماهير النادي الملكي بالهدف الأول للاعب الشاب في الموسم الحالي من الليغا.

ودخل النجم البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور في نوبة بكاء مباشرة بعد الهدف، أثناء الاحتفال حيث وضع يديه على وجهه وأجهش بالبكاء، في إشارة واضحة على تأثره الكبير بسبب الأخبار التي تحدثت في الفترة الماضية عن تراجع مستواه الفني، وضرورة إجلاسه على مقاعد البدلاء.

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وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن فينيسيوس تلقى صفارات غاضبة من الجماهير خلال النصف ساعة الأولى من المباراة، لأول مرة منذ انضمامه لريال مدريد، وذلك بسبب عدة أخطاء وقع فيها على أرض الملعب.

المصدر: "ماركا"