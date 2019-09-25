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ريال مدريد ينقض على صدارة "الليغا" بثنائية برازيلية (فيديو)

الرياضة

ريال مدريد ينقض على صدارة
Globallookpress
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انقض ريال مدريد على صدارة الدوري الإسباني بتغلبه على ضيفه أوساسونا بهدفين نظيفين اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة السادسة من "الليغا".

وسجل هدفي النادي الملكي كل من البرازيليين، فينيسيوس جونيور ورودريغو في الدقيقتين 36 و72 على الترتيب.


 وبهذا الفوز، قفز ريال مدريد إلى صدارة الترتيب برصيد 14 نقطة، بينما توقف رصيد أوساسونا عند 7 نقاط في المركز الثاني عشر على جدول ترتيب "الليغا".

المصدر: وكالات

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