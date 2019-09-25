فالفيردي يوضح حجم إصابة ميسي

وضح إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة طبيعة الإصابة التي تعرض لها الأرجنتيني ليونيل ميسي في مباراة فياريال، أمس الثلاثاء، ضمن الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

وشعرت جماهير برشلونة بحالة من القلق، عقب خروج ميسي، قائد النادي الكتالوني، من الملعب بين شوطي المباراة، حيث لم يتمكن من استكمال اللقاء، بعد تعرضه للإصابة منتصف الشوط الأول.

وقال فالفيردي في بداية تصريحاته: "أعتقد أننا سيطرنا على المباراة، وأحرزنا هدفين مبكرين، ومع نهاية الشوط الأول مررنا ببعض اللحظات الصعبة، لكننا نواصل السير بشكل جيد في المباريات على أرضنا، ونريد أن نواصل تحقيق هذه النتائج في الخارج".

🚨 Otra lesión de Messi

⏰ El argentino sólo aguantó 45 minutoshttps://t.co/puunQuAkyq — Diario AS (@diarioas) September 24, 2019

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وأوضح فالفيردي في ختام حديثه عن إصابة ليونيل ميسي: "لقد عانى من بعض المضايقات في عضلاته، وسنقوم ببعض التحاليل، لكن نعتقد أنها إصابة طفيفة وغير مقلقة".

وكان برشلونة قد حقق فوزا هاما على حساب فياريال 2-1، على ملعب «كامب نو» معقل النادي الكتالوني، ليحصد النقاط الثلاث، ويصعد إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الليغا.

المصدر: وكالات