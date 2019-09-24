الإصابة تجبر ميسي على مغادرة مباراة برشلونة وفياريال

تعرض برشلونة الإسباني لضربة موجعة خلال مواجهة فياريال على ملعب "الكامب نو" ضمن الجولة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء.

وكشفت صحيفة "AS" الإسبانية، أن الضربة الموجعة التي تلقاها "البلوغرانا" تمثلت في إصابة الأرجنتيني، ليونيل ميسي، قائد الفريق الذي لم يستطع مواصلة اللعب ضد الضيوف.

وأثار ميسي قلق جماهير فريقه، بعدما اشتكى من آلام في الفخذ، وخرج لتلقي العلاج في الدقيقة 28 من عمر اللقاء.

🚨 Otra lesión de Messi

⏰ El argentino sólo aguantó 45 minutoshttps://t.co/puunQuAkyq — Diario AS (@diarioas) September 24, 2019

وبعد مرور عدة دقائق على علاج ميسي، عاد مرة أخرى إلى الملعب واستكمل الشوط الأول حتى نهايته.

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وقرر إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة استبدال ميسي بين شوطي اللقاء، ليدخل بدلا منه الفرنسي عثمان ديمبيلي مع بداية الشوط الثاني.

ولم يعلن نادي برشلونة حتى الآن عن طبيعة إصابة ميسي ومدة غيابه عن الملاعب.

يذكر أن المباراة انتهت لمصلحة برشلونة 2-1.

المصدر: وكالات