أهداف مباراة برشلونة وفياريال (فيديو)

يتفوق برشلونة على ضيفه فياريال بنتيجة 2-1 في المباراة التي تجمعهما حاليا ضمن الجولة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وافتتح الفرنسي أنطوان غريزمان باب التسجيل في المباراة مبكرا عند الدقيقة السادسة من متابعة متقنة لركنية نفذها الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وأضاف البرازيلي آرثر ميلو الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 15 من تسديدة صاروخية لا تصد ولا ترد من خارج منطقة الجزاء.

وقلص سانتي كازورلا النتيجة لفياريال بتسجيله هدفا رائعا في الدقيقة 44 من تسديدة متقنة من خارج منطقة الجزاء، أخفق الألماني تير شتيغن حارس برشلونة في التعامل معها.

المصدر: SILA.TV