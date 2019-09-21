ليفربول يخطط لمنح ماني عرش صلاح

يدرس نادي ليفربول الإنجليزي، تمديد عقد لاعبه السنغالي ساديو ماني، بحيث سيتربع بموجبه على عرش أعلى اللاعبين أجرا في الفريق الأحمر.

وكشفت صحيفة "لاغازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، أن ليفربول يستعد لتجديد عقد ماني مرة أخرى، بعدما جدد عقده في نوفمبر الماضي.

وأوضحت الصحيفة، أن إدارة "الريدز"، تجهز لماني عقدا جديدا يمتد حتى العام 2025، وسيحصل بموجبه صاحب الـ27 عاما على راتب ضخم، يفوق ما يتقاضاه أعلى اللاعبين أجرا في صفوف الفريق حاليا، النجم المصري محمد صلاح (200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا).

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وسجل ماني 26 هدفا في مختلف المسابقات الموسم الماضي.

ويستعد ليفربول لمواجهة تشيلسي غدا الأحد، في قمة مباريات الأسبوع السادس من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

المصدر: matchtv.ru + وكالات