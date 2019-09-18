ماني يضيع على صلاح وليفربول هدفا محققا

أهدر النجم السنغالي ساديو ماني لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، على فريقه وزميله المصري محمد صلاح هدفا محققا ضد نابولي الإيطالي، في المباراة التي أقيمت أمس ضمن دوري أبطال أوروبا.

وفي الدقيقة 55 من عمر اللقاء، انفرد ماني بمرمى نادي نابولي، وكان بجانبه صلاح، ولكن لاعب ساوثهامبتون السابق تردد قبل أن يمرر الكرة بشكل غريب للغاية، لتتجاوز النجم المصري، وتضيع على ليفربول فرصة تسجيل هدف محقق.

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والمثير أن هذه اللقطة، أتت بعد أيام قليلة، من الواقعة الشهيرة، بين ماني وصلاح، في مباراة ليفربول وبيرنلي الأخيرة في الدوري الإنجليزي، حيث أبدى الدولي السنغالي غضبه، بعدما أضاع عليه صلاح فرصة تسجيل هدف، حيث فضل النجم المصري الحل الفردي بدلا من تمرير الكرة إلى السنغالي، رغم أن الأخير كان في موقع أفضل للتسجيل.

المصدر: وكالات