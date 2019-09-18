ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو طريف، للحظة مراوغة نجم نادي ليفربول، الدولي المصري محمد صلاح، لمدافع نادي نابولي، السنغالي كاليدو كوليبالي، وذلك خلال مواجهة الفريقين أمس.

وخلال إحدى الكرات المشتركة، حاول كوليبالي أفضل مدافع في الدوري الإيطالي في الموسم الماضي، إيقاف صلاح، لكن سرعة هذا الأخير أجبرت المدافع السنغالي على ابتكار طريقة جديدة في الدفاع، حيث ارتمى بشكل كوميدي على طريقة أبطال المصارعة للتصدي للنجم المصري، لكن محاولته هذه باءت بالفشل، حيث انسل صلاح داخل منطقة الجزاء، قبل أن يسدد الكرة.

Salah just put Koulibaly face down on the floor 🤣😂😂😂



pic.twitter.com/QKYEJQYyLt — LFC FANS (@lfc_allting) September 17, 2019

Salah ve Koulibaly arasında ilk yarıda kıran kırana bir mücadele vardı. İki oyuncu da birbirine zaman zaman zor anlar yaşattı. pic.twitter.com/KK5Xsr0RMD — Uqurovich (@uqurovich) September 17, 2019

ولسوء حظ النجم المصري، فإن هذه المحاولة لم تسفر عن هدف، حيث تصدى مدافع نابولي الآخر، اليوناني كوستاس مانولاس لتسديدة صلاح.

وانتهت مواجهة نابولي وضيفه ليفربول، التي تدخل ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الخامسة، بفوز أصحاب الأرض بهدفين دون رد.

المصدر: مواقع التواصل