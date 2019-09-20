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بالفيديو.. الأهلي يتقدم على الزمالك في كأس السوبر

الرياضة

بالفيديو.. الأهلي يتقدم على الزمالك في كأس السوبر
Globallookpress
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تقدم نادي الأهلي على غريمه التقليدي الزمالك (2-0)، بعد نهاية الشوط الأول من مباراة كأس السوبر المصرية لكرة القدم، المقامة بينهما، على استاد برج العرب.

وسجل المهاجم النيجيري جونيور أجاي هدف التقدم للأهلي، في الدقيقة 19 من زمن الشوط الأول

 

وضاعف لاعب خط الوسط الأهلاوي حسن الشحات النتيجة، في الدقيقة الثالثة المحتسبة بدلا من الضائع لزمن الشوط الأول.

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المصدر: "facebook/OnSportEgypt" 

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