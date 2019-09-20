 
مباشر

الأهلي والزمالك.. التشكيلة الأساسية لـ "موقعة" السوبر

الرياضة

الأهلي والزمالك.. التشكيلة الأساسية لـ
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mfi4

تبدأ في تمام الساعة (17:00) بتوقيت غرينيتش، من مساء اليوم الجمعة، مباراة كأس السوبر المصرية لكرة القدم، بين الغريمين التقليديين الأهلي والزمالك، على استاد برج العرب.

وفيما يلي التشكيلة الأساسية للأهلي:

التشكيلة الأساسية للزمالك:

المصدر:"twitter/alahly/ZSCOfficial"

  

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

عفا عن قاتل ولده.. فاحتفل به سعوديون وأهدوه سيارة فارهة