الأهلي والزمالك.. التشكيلة الأساسية لـ "موقعة" السوبر

تبدأ في تمام الساعة (17:00) بتوقيت غرينيتش، من مساء اليوم الجمعة، مباراة كأس السوبر المصرية لكرة القدم، بين الغريمين التقليديين الأهلي والزمالك، على استاد برج العرب.

وفيما يلي التشكيلة الأساسية للأهلي:

تشكيل فريقنا الرسمي لمواجهة الزمالك 🙏 pic.twitter.com/dvzIzmVBaS — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) 20 сентября 2019 г.

التشكيلة الأساسية للزمالك:

تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلي في كأس السوبر المصري. 🏆📝 pic.twitter.com/BpnZxrblpS — Zamalek SC (@ZSCOfficial) 20 сентября 2019 г.

المصدر:"twitter/alahly/ZSCOfficial"