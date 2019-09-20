الأهلي والزمالك.. التشكيلة الأساسية لـ "موقعة" السوبر
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تبدأ في تمام الساعة (17:00) بتوقيت غرينيتش، من مساء اليوم الجمعة، مباراة كأس السوبر المصرية لكرة القدم، بين الغريمين التقليديين الأهلي والزمالك، على استاد برج العرب.
وفيما يلي التشكيلة الأساسية للأهلي:
تشكيل فريقنا الرسمي لمواجهة الزمالك 🙏 pic.twitter.com/dvzIzmVBaS— النادي الأهلي (@AlAhly) 20 сентября 2019 г.
التشكيلة الأساسية للزمالك:
تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلي في كأس السوبر المصري. 🏆📝 pic.twitter.com/BpnZxrblpS— Zamalek SC (@ZSCOfficial) 20 сентября 2019 г.
المصدر:"twitter/alahly/ZSCOfficial"
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