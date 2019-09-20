فيديو.. لاعبو الزمالك يغادرون الملعب ويرفضون استلام الميداليات الفضية
Reuters
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غادر لاعبو نادي الزمالك أرض ملعب استاد "برج العرب" بمدينة الإسكندرية، من دون استلام الميداليات الفضية، بعد خسارتهم أمام الأهلي (2-3)، في مباراة كأس السوبر المصرية لكرة القدم.
وغادر لاعبو الزمالك بمجرد مطالبة المذيع الداخلي لهم بالصعود إلى المنصة الخاصة بكأس السوبر، لاستلام ميداليات المركز الثاني.
وأوضح مصدر من داخل نادي الزمالك أن مغادرة اللاعبين للمباراة أتت بقرار من الإدارة، بسبب هجوم تعرض له رئيس النادي، مرتضى منصور، ونجله أمير، المشرف العام على الكرة.
المصدر: وكالات
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