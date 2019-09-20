فيديو.. لاعبو الزمالك يغادرون الملعب ويرفضون استلام الميداليات الفضية

غادر لاعبو نادي الزمالك أرض ملعب استاد "برج العرب" بمدينة الإسكندرية، من دون استلام الميداليات الفضية، بعد خسارتهم أمام الأهلي (2-3)، في مباراة كأس السوبر المصرية لكرة القدم.

وغادر لاعبو الزمالك بمجرد مطالبة المذيع الداخلي لهم بالصعود إلى المنصة الخاصة بكأس السوبر، لاستلام ميداليات المركز الثاني.

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وأوضح مصدر من داخل نادي الزمالك أن مغادرة اللاعبين للمباراة أتت بقرار من الإدارة، بسبب هجوم تعرض له رئيس النادي، مرتضى منصور، ونجله أمير، المشرف العام على الكرة.

المصدر: وكالات