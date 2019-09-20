فيديو.. ردة فعل مرتضى منصور بعد هزيمة الزمالك في كأس السوبر

دخل المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، في مشادة كلامية مع بعض أعضاء مجلس إدارة نادي الأهلي، وذلك بعد هزيمة الزمالك في لقاء كأس السوبر أمام غريمه التقليدي (2-3)، اليوم الجمعة.

ورصدت عدسات الكاميرات غضب رئيس نادي الزمالك من خسارة ناديه لكأس السوبر المصرية.

كما انفعل مرتضى منصور على جمهور فريقه بسبب مهاجمتهم لخصمه للأهلي خلال المباراة التي جرت اليوم الجمعة، على ملعب "برج العرب"، بمدينة الإسكندرية، بحضور 10 آلاف مشجع.

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وخسر الزمالك أمام غريمه التقليدي الأهلي، الذي توج بكأس السوبر المؤجلة من الموسم قبل الماضي (2017-2018).

وغادر لاعبو نادي الزمالك أرض ملعب استاد "برج العرب" من دون استلام الميداليات الفضية، بمجرد مطالبة المذيع الداخلي لهم بالصعود إلى المنصة الخاصة بكأس السوبر.

وأكد مصدر من داخل نادي الزمالك أن مغادرة اللاعبين للمباراة أتت بقرار من الإدارة، بسبب "هجوم تعرض له رئيس النادي، مرتضى منصور، ونجله أمير، المشرف العام على الكرة".

المصدر: وكالات