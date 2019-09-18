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وفاة اللاعب الهولندي ريكسن بـ "القتل الرحيم"

الرياضة

وفاة اللاعب الهولندي ريكسن بـ
@zenit_spb
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أعلن نادي زينيت بطرسبورغ الروسي، اليوم الأربعاء، وفاة لاعبه السابق الهولندي، فرناندو ريكسن، بعد صراع طويل مع مرض التصلب الجانبي الضموري، الذي لازمه منذ عام 2013.

وقرر فرناندو ريكسن التوقف عن تلقي العلاج لوضع حد لمعاناته من مرض غير قابل للشفاء، والإقدام على "الموت الرحيم أو القتل الرحيم" الطوعي السلبي، وهو مصطلح يشير إلى إنهاء الحياة الميؤوس منها على نحو يخفف من الألم والمعاناة، ويسمح بذلك في بريطانيا.

وقال النادي الروسي في بيان عبر موقعه: "زينيت يعرب عن تعازيه العميقة لأقارب وأصدقاء لاعب كرة القدم السابق للنادي".

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وعانى فيرناندو ريكسن (42 عاما)، لاعب ألكمار، غلاسكو رينجرز، وزينيت بطرسبورغ الروسي سابقا، من مرض التصلب الجانبي الضموري "شلل الأعصاب" منذ عام 2013، مباشرة بعد إعلان اعتزاله اللعب رفقة نادي فورتونا سيتارد الهولندي.

المصدر: وكالات

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