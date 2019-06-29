شاهد.. آخر ظهور لنجم هولندي اختار مفارقة الحياة بـ "القتل الرحيم"

نظم لاعب كرة القدم السابق لفريق غلاسكو رينجرز الاسكتلندي وزينيت بطرسبورغ الروسي، الهولندي فرناندو ريكسن، حفل "العشاء الأخير"، بعد أن قرر وضع حد لمعاناته من مرض غير قابل للشفاء.

وحضر فرناندو ريكسن، الذي يعاني من مرض التصلب الجانبي الضموري منذ 2013، مع زوجته فيرونيكا وابنته إيزابيلا، حفل العشاء الأخير له تحت اسم "أمسية مع فرناندو ريكسين"، الذي دعا إليه بنفسه، وذلك في آخر ظهور له.

وجرى الحفل في فندق "Go Glasgow Urban Hotel"، بحضور نحو 200 شخص، من بينهم مقدم البرامج التلفزيونية ديفيد تانر، ولاعب رينجرز السابق مارفن أندروز والمغنية لينسي غلين، وزميلاه في الفريق ناتشو نوفو، وغريغوري فينيال، وبلغ ثمن تذكرة الدخول 70 جنيها أي ما يعادل نحو 79 يورو.

وقال فرناندو ريكسن: "إنه تأثر بهذا الاهتمام"، وذلك وفقا لتقرير لـ "The Scottish Sun".

وأضاف فينسينت دي فريس، الصديق المقرب للاعب وكاتب سيرته: "حضر الكثير من عشاق رينجرز هذه الأمسية، وهذا يعني الكثير بالنسبة لفيرناندو. بالطبع، سيغيب عن مثل هذه الأمسيات. لكنه الآن بحاجة إلى التركيز على صحته، وهذا هو الأهم".

إقرأ المزيد

ويعاني فيرناندو ريكسن (42 عاما)، لاعب ألكمار، غلاسكو رينجرز، وزينيت بطرسبورغ الروسي سابقا، من مرض التصلب الجانبي الضموري "شلل الأعصاب" منذ عام 2013، مباشرة بعد إعلان اعتزاله اللعب رفقة نادي فورتونا سيتارد الهولندي.

وحاول الهولندي علاج حالته، ولكنها تدهورت حتى فقد النطق، ليقرر إنهاء حياته، ووجه "ريكسن" رسالة أخيرة لمحبيه عبر نداء باستخدام جهاز للكلام، في وقت سابق، قال فيها: "مرحبا. لدي أمسية خاصة في 28 يونيو. وذلك لأن الأمر أصبح صعبا جدا بالنسبة لي، ستكون هذه ليلتي الأخيرة. تعالوا واجعلوها ليلة لا تنسى. آمل أن أراكم قريبا، فرناندو".

وحدد الهولندي الـ 29 من يونيو لإنهاء حياته بـ "القتل الرحيم" الطوعي السلبي، الذي يعني إنهاء الحياة للحالات الميؤوس من شفائها، والمسموح به في بريطانيا.

المصدر: وكالات