قرر لاعب كرة القدم السابق لفريق غلاسكو رينجرز الإسكتلندي وزينيت بطرسبورغ الروسي، الهولندي فرناندو ريكسن، وضع حد لمعاناته من مرض مزمن غير قابل للشفاء.

ويبدو أن فرناندو ريكسن، الذي يرقد في مستشفى بإسكتلندا، سئم من مقاومة مرض التصلب الجانبي الضموري، الذي يلازمه منذ عام 2013، ويعتزم التوقف عن المعالجة لوضع حد لمعاناته منه.

ووجه فيرناندو ريكسن نداء باستخدام جهاز للكلام: "مرحبا. لدي أمسية خاصة في 28. وذلك لأن الأمر أصبح صعبا جدا بالنسبة لي، ستكون هذه ليلتي الأخيرة. تعالوا واجعلوها ليلة لا تنسى. آمل أن أراكم قريبا، فرناندو".

With a heavy heart I post this lets make this a special night for Fernando pic.twitter.com/C8octfW8NU — Ricksen my friend/pauline (@broxi63) 9 июня 2019 г.

وأشارت صحيفة "ميرور" أن الحدث سيطلق عليه تسمية "أمسية مع فرناندو ريكسين" وسيقام في فندق "غوغلاسكو أوربان - Goglasgow Urban Hotel"، بحضور مقدم البرامج التلفزيونية ديفيد تانر، ولاعب رينجرز السابق مارفن أندروز والمغنية لينسي غلين، وتبلغ تذكرة الدخول 70 جنيها أي ما يعادل نحو 79 يورو.

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ويعاني فيرناندو ريكسن (42 عاما)، لاعب ألكمار، غلاسكو رينجرز، وزينيت بطرسبورغ الروسي سابقا، من مرض التصلب الجانبي الضموري "شلل الأعصاب" منذ عام 2013 مباشرة بعد إعلان اعتزاله اللعب رفقة نادي فورتونا سيتارد الهولندي.

يذكر أنه يسمح في بريطانيا "الموت الرحيم أو القتل الرحيم" الطوعي السلبي، وهو مصطلح يشير إلى ممارسة إنهاء الحياة على نحو يخفف من الألم والمعاناة.

و"القتل الرحيم"، هو "إجراء تدخل متعمد مع الإعلان عن النية في إنهاء حياة، للتخفيف من معاناة مستعصية على الحل".

المصدر: وكالات