شاهد.. السد يكسب المواجهة القطرية – السعودية

انتزع فريق السد القطري بطاقة التأهل إلى الدور قبل النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، من ضيفه النصر السعودي، إثر فوزه عليه (3-1)، في مباراة الإياب، التي جمعتهما، اليوم الاثنين.

ووضع القطري أكرم عفيف فريقه في المقدمة بهدف سجله في الدقيقة 26، بتسديدة رأسية.

ورد المهاجم المغربي، عبد الرزاق حمد الله، بهدف التعادل للنصر، في الدقيقة 34 من زمن الشوط الأول، بتسديدة من كرة ثابتة.

وعاد القطري، حسن خالد الهيدوس، ليضع فريقه في المقدمة مرة أخرى، بتسجيله الهدف الثاني، في الدقيقة 59 بتسديدة صاروخية في المقص الأيسر البعيد.

وترجم المهاجم الجزائري، بغداد بونجاح، ضربة جزاء للفريق القطري إلى الهدف الثالث، في الدقيقة 83 من عمر المباراة، التي أقيمت على استاد "جاسم بن حمد" في مدينة السد القطرية.

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وانتزع فريق السد بطاقة التأهل إلى الدور قبل النهائي لدوري أبطال آسيا من النصر، إثر تفوقه عليه (4-3)، بنتيجة مباراتي الذهاب والإياب، معوضا خسارته في لقاء الذهاب بهدف مقابل هدفين.

المصدر: "twitter/theafccl_ar"