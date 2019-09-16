شاهد.. السد يكسب المواجهة القطرية – السعودية
انتزع فريق السد القطري بطاقة التأهل إلى الدور قبل النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، من ضيفه النصر السعودي، إثر فوزه عليه (3-1)، في مباراة الإياب، التي جمعتهما، اليوم الاثنين.
ووضع القطري أكرم عفيف فريقه في المقدمة بهدف سجله في الدقيقة 26، بتسديدة رأسية.
فيديو : هدف #السد يتقدم 1 - 0 #النصر السعودي عبر أكرم عفيف في الدقيقة 26 #دوري_أبطال_آسيا#كلنا_معاكمpic.twitter.com/5Y8CK6T3OC— قنوات الكاس (@alkasschannel) 16 сентября 2019 г.
ورد المهاجم المغربي، عبد الرزاق حمد الله، بهدف التعادل للنصر، في الدقيقة 34 من زمن الشوط الأول، بتسديدة من كرة ثابتة.
فيديو : هدف #النصر السعودي تعادل 1 - 1 #السد في الدقيقة 33 .. #دوري_أبطال_آسيا#كلنا_معاكمpic.twitter.com/dQilhATHbj— قنوات الكاس (@alkasschannel) 16 сентября 2019 г.
وعاد القطري، حسن خالد الهيدوس، ليضع فريقه في المقدمة مرة أخرى، بتسجيله الهدف الثاني، في الدقيقة 59 بتسديدة صاروخية في المقص الأيسر البعيد.
فيديو:هدف #السد يتقدم 2-1 #النصر السعودي عبر حسن الهيدوس في الدقيقة 59 #دوري_أبطال_آسيا#كلنا_معاكمpic.twitter.com/C7XOgvaOqu— قنوات الكاس (@alkasschannel) 16 сентября 2019 г.
وترجم المهاجم الجزائري، بغداد بونجاح، ضربة جزاء للفريق القطري إلى الهدف الثالث، في الدقيقة 83 من عمر المباراة، التي أقيمت على استاد "جاسم بن حمد" في مدينة السد القطرية.
فيديو: هدف #السد يتقدم 3-1 #النصر السعودي عبر بغداد بونجاح في الدقيقة 83 #دوري_أبطال_آسيا#كلنا_معاكمpic.twitter.com/TfwD3yDVav— قنوات الكاس (@alkasschannel) 16 сентября 2019 г.
وانتزع فريق السد بطاقة التأهل إلى الدور قبل النهائي لدوري أبطال آسيا من النصر، إثر تفوقه عليه (4-3)، بنتيجة مباراتي الذهاب والإياب، معوضا خسارته في لقاء الذهاب بهدف مقابل هدفين.
المصدر: "twitter/theafccl_ar"