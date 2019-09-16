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مواجهة قطرية - سعودية على صفيح ساخن.. التشكيلة الأساسية

الرياضة

مواجهة قطرية - سعودية على صفيح ساخن.. التشكيلة الأساسية
twitter.com/TheAFCCL
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يحتضن استاد "جاسم بن حمد" في مدينة السد القطرية، اليوم الاثنين، في تمام الساعة (13:45) بتوقيت غرينيتش، المباراة المرتقبة بين السد وضيفه النصر السعودي.

وتأتي هذه المباراة ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، علما أن لقاء الذهاب انتهى بفوز الفريق السعودي على القطري (2-1).

وفيما يلي التشكيلة الأساسية للفريقين:

 

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النصر السعودي يقلب الطاولة على السد القطري

المصدر: "twitter/theafccl_ar" 

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