مواجهة قطرية - سعودية على صفيح ساخن.. التشكيلة الأساسية
twitter.com/TheAFCCL
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يحتضن استاد "جاسم بن حمد" في مدينة السد القطرية، اليوم الاثنين، في تمام الساعة (13:45) بتوقيت غرينيتش، المباراة المرتقبة بين السد وضيفه النصر السعودي.
وتأتي هذه المباراة ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، علما أن لقاء الذهاب انتهى بفوز الفريق السعودي على القطري (2-1).
وفيما يلي التشكيلة الأساسية للفريقين:
والآن حان وقت إعلان تشكيلة الفريقين ⚽️!#السد 🇶🇦 ضد #النصر 🇸🇦#السد_النصر#دوري_أبطال_آسياpic.twitter.com/WBQ89iI4d3— دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) 16 сентября 2019 г.
المصدر: "twitter/theafccl_ar"
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