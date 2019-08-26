النصر السعودي يقلب الطاولة على السد القطري

حول نادي النصر السعودي تأخره بهدف وحيد أمام ضيفه السد القطري، إلى فوز بنتيجة 2-1، في مباراة جمعتهما اليوم الاثنين، في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وتقدم الضيوف في الدقيقة 21، بهدف حمل توقيع

علي أسد الله قمبر، من تسديدة يسارية قوية، استقرت في الزاوية اليسرى لمرمى النصر، لكن رد الأخير كان قويا وبهدفين، سجلهما عبد الرحمن مطلق الدوسري، من تسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 44، والبرازيلي جوليانو فيكتور دي باولا، من ضربة رأسية (الدقيقة 72).

FT: Al Nassr FC 🇸🇦 2 - 1 Al Sadd SC 🇶🇦



From a goal down to winning the match. Can Al Nassr carry this momentum into Doha a few weeks from tonight?



Awaiting a very interesting 2nd leg on 16/09/19. #ACL2019#NSRvsSDDpic.twitter.com/8DjHKamE2u — AFC Champions League (@TheAFCCL) August 26, 2019

وخاض النصر السعودي المباراة، بدون هدافه المغربي عبد الرزاق حمد الله، الذي يتعافى من الإصابة.

وسيتقابل الفريقان مجددا في مباراة الإياب بقطر، في الـ16 من الشهر الجاري، لتحديد المتأهل منهما إلى المربع الذهبي.

المصدر: RT