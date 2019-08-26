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النصر السعودي يقلب الطاولة على السد القطري

الرياضة

النصر السعودي يقلب الطاولة على السد القطري
@theAFCCL_ar/Twitter.com
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حول نادي النصر السعودي تأخره بهدف وحيد أمام ضيفه السد القطري، إلى فوز بنتيجة 2-1، في مباراة جمعتهما اليوم الاثنين، في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وتقدم الضيوف في الدقيقة 21، بهدف حمل توقيع
علي أسد الله قمبر، من تسديدة يسارية قوية، استقرت في الزاوية اليسرى لمرمى النصر، لكن رد الأخير كان قويا وبهدفين، سجلهما عبد الرحمن مطلق الدوسري، من تسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 44، والبرازيلي جوليانو فيكتور دي باولا، من ضربة رأسية (الدقيقة 72).

وخاض النصر السعودي المباراة، بدون هدافه المغربي عبد الرزاق حمد الله، الذي يتعافى من الإصابة.

وسيتقابل الفريقان مجددا في مباراة الإياب بقطر، في الـ16 من الشهر الجاري، لتحديد المتأهل منهما إلى المربع الذهبي.

 المصدر: RT

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