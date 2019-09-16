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شاهد.. أهداف المواجهة القطرية – السعودية

الرياضة

شاهد.. أهداف المواجهة القطرية – السعودية
twitter.com/TheAFCCL
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يحتضن استاد "جاسم بن حمد" في مدينة السد القطرية، في هذه اللحظات المباراة الحاسمة بين السد وضيفه النصر السعودي، في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ووضع القطري أكرم عفيف فريقه في المقدمة بهدف سجله في الدقيقة 26، بتسديدة رأسية.

ورد المهاجم المغربي، عبد الرزاق حمد الله، بهدف التعادل للنصر، في الدقيقة 34 من زمن الشوط الأول، بتسديدة من كرة ثابتة.

 

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يذكر أن لقاء الذهاب انتهى بفوز الفريق السعودي على القطري (2-1).

 

المصدر: "twitter/theafccl_ar"

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