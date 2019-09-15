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ذئاب روما تلتهم "النيوفيردي".. (فيديو)

الرياضة

ذئاب روما تلتهم
AFP Vincenzo PINTO
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أنجز فريق روما مهمته أمام ضيفه ساسولو، بفوزه عليه (4-2)، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الأحد، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وضرب فريق روما "الذئاب" بقوة في الشوط الأول وتقدم برباعية تناوب على تسجيلها كل من، بريان كريستانتي (د. 12)، والمهاجم البوسني إدين دجيكو(د. 19)، والمهاجم الأرمني غينريخ مخيتاريان (د. 22)، والمهاجم الهولندي جاستن كلويفرت (د. 33).

ورد الضيوف بهدفين في الشوط الثاني، حملا توقيع المهاجم دومينيكو بيراردي، في الدقيقتين (53 و72) من زمن اللقاء الذي أقيم على الملعب الأولمبي، في العاصمة روما.

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وحقق فريق روما باكورة انتصاراته في الموسم الحالي، وذلك بعد تعادلين متتاليين، ورفع رصيده بالتالي إلى 5 نقاط، وتقدم إلى المركز السابع على سلم ترتيب "الكالتشيو"، وبانتظار نتيجة مباراة فريق ميلان ومضيفه هيلاس فيرونا، في وقت لاحق من اليوم أيضا.

في المقابل، مني ساسولو، الملقب بـ "النيوفيردي أو الأخضر والأسود" بالهزيمة الثانية تخللهما انتصار واحد، وتراجع إلى المركز الحادي عشر، حتى الآن، في الدوري.

المصدر: وكالات

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