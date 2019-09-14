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السيدة العجوز تتعثر في فلورنسا.. (فيديو)

الرياضة

السيدة العجوز تتعثر في فلورنسا.. (فيديو)
AFP Vincenzo PINTO
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سقط فريق يوفنتوس في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه فيورنتينا، في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت، على ملعب "أرتيميو فرانكي"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتعادل يوفنتوس، حامل اللقب، لأول مرة في هذا الموسم، وذلك بعد انتصارين متتاليين، ويتصدر ترتيب "الكالتشيو" برصيد 7 نقاط، حتى الآن، بفارق نقطة عن إنتر ميلان الذي سيواجه أودينيزي، في وقت لاحق من مساء اليوم السبت أيضا.

بينما حصد فريق فيورنتينا أول نقطة له هذا الموسم، بعد هزيمتين متتاليتين، أمام كل من نابولي وجنوى على الترتيب.

المصدر: وكالات 

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