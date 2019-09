View this post on Instagram

طيب يا جماعه بما اني متفرجتش علي الماتش كلو فمكونتش عاوزه اتكلم في النقطه دي بس هتكلم ''كلنا شايفين هنا صلاح مبصاش لماني مع انو كان هيبقي جول محقق وضيعها هو انا من رأيي ان فعلا محمد صلاح كان اناني هنا وطبعا كلنا شوفنا رد فعل ماني مع انو ياما ضيع لمحمد صلاح فرص كتير الموسم اللي فات وصلاح مكنش بيكلم بس ملناش دعوه باللي فات دلوقتي محمد صلاح زي اي لاعب نفسو يسجل ولما الكره تكون معاه وقدام الجول مش هيفكر في حاجه غير انو يسجل ونقطه الأنانية دي مش في صلاح مهو كل اللاعيبه بيجيلهم ساعات لحظه بيبقوا انانيين في الكوره واولهم كريستيانو ولا ناسيين؟ بس اي صلاح مبصاش لماني لاا دا اي الأنانية دي!! دا لازم يتعاقب! في اي يجماعه بطلوو ظيطه بقاا🤷🏻‍♀️