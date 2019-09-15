رفض السنغالي ساديو ماني لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، وصف ما حدث مع زميله محمد صلاح في لقاء فريقه ضد بيرنلي بأنه مشاجرة، لافتا إلى أن العلاقة بينهما على أفضل ما يرام.

وردا على سؤال وجه إليه في لقاء صحفي بعد لقاء ليفربول ضد نيوكاسل أمس، أوضح ماني أنه تحدث مع صلاح بعد اللقاء والعلاقة بينهما على أفضل ما يرام.

وقال الجناح السنغالي: "مشاجرة مع صلاح؟ عليكم اختيار طريقة أفضل للحديث واختيار الألفاظ، هذه الأمور تحدث في كرة القدم وهي طبيعية".

واختتم: "أحيانا نريد التحدث وجها لوجه وهذا ما حدث بالفعل، نحن صديقان حميمان من جديد كما كنا من قبل".

وظهر ماني وصلاح يحتفلان بشكل طبيعي بأهداف فريقهما في مباراة الأمس.

وانتهت المباراة بين ليفربول وضيفه نيوكاسل ضمن الجولة الخامسة من "البريميرليغ" لصالح "الريدز" بنتيجة 3-1، سجل ثلاثية أصحاب الأرض كل من ماني هدفين وصلاح هدف واحد.

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الجدير بالذكر، أن ماني اعترض بانفعال شديد بعد استبداله في مواجهة بيرنلي في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني، وهو ما تم تفسيره بأنه بسبب عدم تمرير صلاح الكرة إليه في أحد الهجمات رغم جوده في موقف أفضل للتسجيل.

المصدر: وكالات