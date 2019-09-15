ماني يرد بقوة على "أزمته" مع صلاح (فيديو)
رفض السنغالي ساديو ماني لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، وصف ما حدث مع زميله محمد صلاح في لقاء فريقه ضد بيرنلي بأنه مشاجرة، لافتا إلى أن العلاقة بينهما على أفضل ما يرام.
وردا على سؤال وجه إليه في لقاء صحفي بعد لقاء ليفربول ضد نيوكاسل أمس، أوضح ماني أنه تحدث مع صلاح بعد اللقاء والعلاقة بينهما على أفضل ما يرام.
وقال الجناح السنغالي: "مشاجرة مع صلاح؟ عليكم اختيار طريقة أفضل للحديث واختيار الألفاظ، هذه الأمور تحدث في كرة القدم وهي طبيعية".
واختتم: "أحيانا نريد التحدث وجها لوجه وهذا ما حدث بالفعل، نحن صديقان حميمان من جديد كما كنا من قبل".
وظهر ماني وصلاح يحتفلان بشكل طبيعي بأهداف فريقهما في مباراة الأمس.
TRUE FRIENDSHIP "NEVER" ENDS, Friends are FOREVER❤️👏🏻@MoSalah#Salah#Manepic.twitter.com/xFZ5Yp9LPL— Amr_Alsibai (@Amr_Alsibai) September 14, 2019
وانتهت المباراة بين ليفربول وضيفه نيوكاسل ضمن الجولة الخامسة من "البريميرليغ" لصالح "الريدز" بنتيجة 3-1، سجل ثلاثية أصحاب الأرض كل من ماني هدفين وصلاح هدف واحد.
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طيب يا جماعه بما اني متفرجتش علي الماتش كلو فمكونتش عاوزه اتكلم في النقطه دي بس هتكلم ''كلنا شايفين هنا صلاح مبصاش لماني مع انو كان هيبقي جول محقق وضيعها هو انا من رأيي ان فعلا محمد صلاح كان اناني هنا وطبعا كلنا شوفنا رد فعل ماني مع انو ياما ضيع لمحمد صلاح فرص كتير الموسم اللي فات وصلاح مكنش بيكلم بس ملناش دعوه باللي فات دلوقتي محمد صلاح زي اي لاعب نفسو يسجل ولما الكره تكون معاه وقدام الجول مش هيفكر في حاجه غير انو يسجل ونقطه الأنانية دي مش في صلاح مهو كل اللاعيبه بيجيلهم ساعات لحظه بيبقوا انانيين في الكوره واولهم كريستيانو ولا ناسيين؟ بس اي صلاح مبصاش لماني لاا دا اي الأنانية دي!! دا لازم يتعاقب! في اي يجماعه بطلوو ظيطه بقاا🤷🏻♀️
الجدير بالذكر، أن ماني اعترض بانفعال شديد بعد استبداله في مواجهة بيرنلي في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني، وهو ما تم تفسيره بأنه بسبب عدم تمرير صلاح الكرة إليه في أحد الهجمات رغم جوده في موقف أفضل للتسجيل.
المصدر: وكالات