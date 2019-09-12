تشيلسي يرصد 39 مليون يورو للتعاقد مع نجم المنتخب الجزائري

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن مسؤولي نادي تشيلسي الإنجليزي مهتمون بالتعاقد مع الدولي الجزائري يوسف عطال مدافع نادي نيس الفرنسي.

وأضافت الصحيفة أن القائمين على "البلوز" وفي إطار رغبتهم في تعزيز الجهة اليمنى من الخط الخلفي، وقع اختيارهم على عطال، ويستعدون لرصد مبلغ 39 مليون يورو من أجل التعاقد معه خلال الميركاتو الشتوي المقبل في حال تم رفع عقوبة الحرمان من التعاقدات للنادي.

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وسيتوجب على إدارة تشيلسي إقناع المحكمة الرياضية الدولية برفع الحظر المطبق على النادي لفترتي تعاقد بسبب التعاقد مع لاعبين أقل من السن القانوني، وهي العقوبة الموقعة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".

ولعب عطال 29 مباراة مع نيس في الموسم الماضي سجل فيها 6 أهداف، علما أن الفريق احتل المركز السابع في الدوري الفرنسي "ليغ 1".

كما ساهم عطال في تتويج منتخب "محاربو الصحراء" بلقب كأس أمم إفريقيا 2019 التي أقيمت في مصر.

المصدر: لينتا رو