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رسميا.. نجم المنتخب الجزائري ينضم إلى الأهلي السعودي (فيديو)

الرياضة

رسميا.. نجم المنتخب الجزائري ينضم إلى الأهلي السعودي (فيديو)
AFP MOHAMED EL-SHAHED
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أعلنت إدارة الأهلي السعودي، أنها أنهت إجراءات التعاقد مع الدولي الجزائري يوسف بلايلي، صانع ألعاب الترجي الرياضي التونسي، بعقد يمتد حتى عام 2022.

وغرد الحساب الرسمي لنادي أهلي جدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أنهت إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس أحمد الصائغ، إجراءات التعاقد مع صانع الألعاب الدولي الجزائري يوسف بلايلي (27 عاما)، قادما من فريق الترجي الرياضي التونسي، بعقد يمتد حتى 2022، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي".

وكان بلايلي، أحد العناصر المؤثرة في كتيبة المنتخب الجزائري، التي فازت تحت قيادة المدرب الوطني جمال بلماضي، بلقب بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي أقيمت هذا الصيف في مصر.

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وبحسب الصحافة السعودية فإن النادي الأهلي السعودي تمكن من حسم التعاقد مع يوسف بلايلي بعد منافسة شرسة مع نظيره النصر السعودي والذي قدم هو الآخر عرضا لإدارة الترجي التونسي.

المصدر: وكالات

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