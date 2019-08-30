رسميا.. نجم المنتخب الجزائري ينضم إلى الأهلي السعودي (فيديو)

أعلنت إدارة الأهلي السعودي، أنها أنهت إجراءات التعاقد مع الدولي الجزائري يوسف بلايلي، صانع ألعاب الترجي الرياضي التونسي، بعقد يمتد حتى عام 2022.

وغرد الحساب الرسمي لنادي أهلي جدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أنهت إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس أحمد الصائغ، إجراءات التعاقد مع صانع الألعاب الدولي الجزائري يوسف بلايلي (27 عاما)، قادما من فريق الترجي الرياضي التونسي، بعقد يمتد حتى 2022، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي".

أنهت إدارة النادي #الأهلي برئاسة المهندس أحمد الصائغ، إجراءات التعاقد مع صانع الألعاب الدولي الجزائري يوسف بلايلي (27 عاماً)، قادماً من فريق الترجي الرياضي التونسي، بعقد يمتد حتى 2022م، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي. pic.twitter.com/NqEEM6IrTB — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) August 29, 2019

وكان بلايلي، أحد العناصر المؤثرة في كتيبة المنتخب الجزائري، التي فازت تحت قيادة المدرب الوطني جمال بلماضي، بلقب بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي أقيمت هذا الصيف في مصر.

🎥| «اضرب يا بلايلي اضرب» .. 👏🏻💚🇩🇿 pic.twitter.com/a1w1GmPZux — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) August 30, 2019

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وبحسب الصحافة السعودية فإن النادي الأهلي السعودي تمكن من حسم التعاقد مع يوسف بلايلي بعد منافسة شرسة مع نظيره النصر السعودي والذي قدم هو الآخر عرضا لإدارة الترجي التونسي.

المصدر: وكالات