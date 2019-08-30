نجم المنتخب الجزائري يغادر الدوري الإيطالي باتجاه فرنسا
أعلن نادي نيس الفرنسي ضم الدولي الجزائري آدم أوناس قادما من نابولي الإيطالي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع خيار التعاقد معه بشكل نهائي.
🔄 Adam Ounas est prêté à l’@ogcnice 🔥https://t.co/HRxHGo8pDR— OGC Nice (@ogcnice) August 30, 2019
وأصبح أوناس البالغ 22 عاما والذي بدأ مشواره الاحترافي في فرنسا مع بوردو قبل الانتقال إلى نابولي عام 2017، التعاقد الثالث لنيس منذ أن أعلن الاثنين عن استحواذ مجموعة "إينيوس" البريطانية التي يترأسها رجل الأعمال الثري جيم راتكليف، على النادي الفرنسي.
🎥Suivez en direct la conférence des recrues : https://t.co/LhT2GovRao#IssaNissapic.twitter.com/KTD8zCvJBX— OGC Nice (@ogcnice) August 30, 2019
وانضم أوناس الذي توج هذا الصيف مع منتخب بلاده بكأس الأمم الإفريقية، ثالث لاعب يضمه نيس في الساعات الـ24 الأخيرة بعد المهاجم الدنماركي كاسبر دولبرغ من أياكس الهولندي، ولاعب الوسط الهجومي أليكسيس كلود-موريس من فريق الدرجة الثانية الفرنسية لوريان.
وخاض أوناس 28 مباراة في الدوري الإيطالي مع نابولي وسجل 3 أهداف منذ وصوله إلى الفريق الجنوبي عام 2017.
واستهل نيس الموسم الجديد من الدوري الفرنسي بفوزين على أميان ونيم بنتيجة واحدة 2-1، قبل أن يخسر الأربعاء على أرضه أمام مرسيليا 1-2.
المصدر: "أ ف ب"