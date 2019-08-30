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نجم المنتخب الجزائري يغادر الدوري الإيطالي باتجاه فرنسا

الرياضة

نجم المنتخب الجزائري يغادر الدوري الإيطالي باتجاه فرنسا
Reuters MOHAMED EL-SHAHED
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أعلن نادي نيس الفرنسي ضم الدولي الجزائري آدم أوناس قادما من نابولي الإيطالي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع خيار التعاقد معه بشكل نهائي.

وأصبح أوناس البالغ 22 عاما والذي بدأ مشواره الاحترافي في فرنسا مع بوردو قبل الانتقال إلى نابولي عام 2017، التعاقد الثالث لنيس منذ أن أعلن الاثنين عن استحواذ مجموعة "إينيوس" البريطانية التي يترأسها رجل الأعمال الثري جيم راتكليف، على النادي الفرنسي.

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وانضم أوناس الذي توج هذا الصيف مع منتخب بلاده بكأس الأمم الإفريقية، ثالث لاعب يضمه نيس في الساعات الـ24 الأخيرة بعد المهاجم الدنماركي كاسبر دولبرغ من أياكس الهولندي، ولاعب الوسط الهجومي أليكسيس كلود-موريس من فريق الدرجة الثانية الفرنسية لوريان.

وخاض أوناس 28 مباراة في الدوري الإيطالي مع نابولي وسجل 3 أهداف منذ وصوله إلى الفريق الجنوبي عام 2017.

واستهل نيس الموسم الجديد من الدوري الفرنسي بفوزين على أميان ونيم بنتيجة واحدة 2-1، قبل أن يخسر الأربعاء على أرضه أمام مرسيليا 1-2.

المصدر: "أ ف ب"

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