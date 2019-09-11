مدير أعمال حبيب يفجر مفاجأة مدوية

نفى الروسي علي عبد العزيز، مدير أعمال مواطنه، حبيب نورمحمدوف، بطل منظمة (UFC) للفنون القتالية المختلطة للوزن الخفيف، أن يكون نزال حبيب المقبل، ضد المقاتل الأمريكي توني فيرغسون.

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ونقل موقع "flow" عن علي عبد العزيز، قوله: "على حد علمي، فإن منافس حبيب القادم هو جورج سانت-بيير. ولا يهتم أحد إطلاقا بما يقوله توني فيرغسون. أريد نزالا ضد سانت-بيير بالذات. لن يحصل توني على ما يريده".

وأضاف: "تربطني علاقة صداقة مع جورج منذ عشر سنوات، وأنا أعلم أنه يريد حقا مواجهة حبيب. إذا قارنا جورج بتوني فيرغسون، فإن المقارنة ليست في صالح توني".

وأوضح: "نعم، لقد انتصر (توني) على مجموعة كاملة من المقاتلين، لكنه لم يكن بطلا قط. لذلك، في مسألة التراث، النزال ضد سان بيير أكثر أهمية. دانا وايت هو رجل أعمال. ويدرك بأنه سيكسب أموالا أكثر من نزال سانت-بيير. وفي الوقت نفسه، هذا النزال هو على لقب الأعظم في التاريخ".

#BREAKING: Georges St-Pierre, a two-division UFC champion who put mixed martial arts on the map in Canada, has announced his retirement from the sport.https://t.co/Sp7zXuSK9I — Globalnews.ca (@globalnews) 21 февраля 2019 г.

ووجه حبيب نورمحمدوف، في نهاية شهر مارس الماضي، بالفعل دعوة للبطل السابق في وزنين مختلفين، الكندي جورج سانت-بيير، لخوض نزال قبل أن يضع الأخير حدا لمسيرته الاحترافية، بعد أن حقق فيها 26 انتصارا، مقابل خسارتين فقط.

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وبدوره، صرح جورج سانت – بيير (37 عاما) والملقب بـ "القديس"، بأنه سعى إلى مواجهة البطل الروسي، بقوله: "لقد عملنا بجد في هذا الاتجاه. طرق وكيل أعمالي الباب، وطالبنا بذلك عدة مرات، ولكن المسؤولين في منظمة (UFC) عارضوا بشدة".

وأضاف البطل الكندي: "كان هدفي هو أن أصبح بطلا للعالم في ثلاثة أوزان مختلفة، كنت أرغب في ذلك، ولكن لم يتحقق. وأعلم أن حبيب أيضا كان يريد مواجهتي".

يذكر أن حبيب نورمحمدوف دافع عن لقب بطل منظمة "UFC" للفنون القتالية المختلطة، إثر فوزه على الأمريكي، داستن بوارييه، في النزال الذي جمعهما، يوم السبت، في عاصمة الإمارات أبو ظبي، ضمن دورة (UFC 242). ووفقا لمعلومات غير رسمية، فإن توني فيرغسون هو المنافس التالي للبطل الروسي.

المصدر: وكالات