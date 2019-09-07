شاهد.. الروسي نورمحمدوف يهزم الأمريكي بوارييه "خنقا" في الإمارات
دافع الروسي حبيب نورمحمدوف، عن لقب بطل منظمة "UFC" للفنون القتالية المختلطة، بفوزه على الأمريكي، داستن بوارييه، في النزال الذي جمعهما، اليوم السبت في الإمارات، ضمن دورة (UFC 242).
روح رياضية عالية من البطل..#حبيب_نورماجوميدوف يفوز ثم يرفع يد منافسه #داستن_بويريه تحيةً له بعد النزال#UFC242#ADShowdownWeek#أسبوع_أبوظبي_للتحدي#أبوظبي_الرياضية 2 pic.twitter.com/nE6QNoloNa— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) 7 сентября 2019 г.
كاد أن ينهيها من الجولة الأولى..#حبيب_نورماجوميدوف يسيطر على خصمه #داستن_بويريه بشكل تام— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) 7 сентября 2019 г.
#UFC242#أسبوع_أبوظبي_للتحدي#ADShowdownWeek#أبوظبي_الرياضية 4 pic.twitter.com/n1987L8Dpu
بداية نارية للجولة الثانية..#داستن_بويريه يباغت #حبيب_نورماجوميدوف بضربات قوية ومتتالية— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) 7 сентября 2019 г.
#UFC242#أسبوع_أبوظبي_للتحدي#ADShowdownWeek#أبوظبي_الرياضية 4 pic.twitter.com/tQExAzxOuG
وأجبر حبيب نورمحمدوف خصمه الأمريكي على الاستسلام في منتصف الجولة الثالثة من النزال، الذي جمعهما ضمن دورة (UFC 242) في العاصمة أبو ظبي.
7 сентября 2019 г.
وحقق حبيب نورمحمدوف (30 عاما)، بذلك انتصاره الثامن والعشرين، حتى الآن، في مسيرته الاحترافية، من دون أن يتجرع مرارة الهزيمة.
بينما مني داستن بوارييه (30 عاما) بست هزائم، حتى الآن، مقابل 25 انتصارا، في مسيرته الاحترافية.
المصدر: RT