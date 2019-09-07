مفاجأة في أبو ظبي.. المقاتل تايسوموف يسقط أمام البرازيلي فيريرا (فيديو)
خسر المقاتل الروسي ماهربيك تايسوموف أمام منافسه البرازيلي، كارلوس دييغو فيريرا، في النزال الذي جمعهما، اليوم السبت، ضمن دورة منظمة "UFC 242" للفنون القتالية المختلطة، بأبو ظبي.
By UD!— UFC (@ufc) 7 сентября 2019 г.
🇧🇷 @DiegoUFCTX takes another step towards the top 1️⃣5️⃣! #UFC242pic.twitter.com/YUkFBlfFlc
وتمكن المقاتل البرازيلي من التفوق على الروسي بالنقاط، بنتيجة: (29-28، 29-27، 29-27)، بالرغم من أن الأخير كان المرشح الأبرز للفوز في النزال.
Let's see 'em! 🗒— UFC (@ufc) 7 сентября 2019 г.
What are your scorecards looking like⁉️ #UFC242pic.twitter.com/LiW663b0Cs
ومني ماهربيك تايسوموف (31 عاما) بالهزيمة السادسة خلال مسيرته الاحترافية، حتى الآن، مقابل 28 انتصارا.
في المقابل، حقق كارلوس دييغو فيريرا (34 عاما) انتصاره السادس عشر، مقابل هزيمتين.
المصدر: "championat"