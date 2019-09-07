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بالفيديو.. مقاتل روسي يسقط فرنسيا من أصل جزائري بضربة واحدة!

الرياضة

بالفيديو.. مقاتل روسي يسقط فرنسيا من أصل جزائري بضربة واحدة!
vk.com/liveboec
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أسقط المقاتل الروسي، مسلم ساليخوف، خصمه الفرنسي نور الدين طالب، الجزائري الأصل، بالضربة القاضية في النزال الذي جمعهما، اليوم السبت، في أبو ظبي، ضمن دورة (UFC 242).

ووجه المقاتل الروسي الملقب بملك "الكونغ فو" ضربة قوية في نهاية الجولة الأولى، لخصمه أسقطه على أرض الحلبة ليتدخل الحكم ويعلن نهاية النزال.

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وحقق مسلم ساليخوف (35 عاما) انتصاره الثاني في ثالث نزالاته ضمن منظمة "UFC"، والانتصار الخامس عشر، حتى الآن في مسيرته الاحترافية في رياضة الفنون القتالية المختلطة (MMA)، مقابل هزيمتين.

في المقابل، مني نور الدين طالب (38 عاما) بالهزيمة السابعة، حتى الآن في مسيرته الاحترافيةـ مقابل 15 انتصارا.

المصدر: "news.ru"

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