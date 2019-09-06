شاهد.. موقف طريف خلال تقديم مقاتلي بطولة "UFC 242" في أبو ظبي

شهد حفل تقديم المقاتلين المشاركين في دورة منظمة "UFC 242" للفنون القتالية المختلطة، بأبو ظبي، موقفا طريفا بين رئيس المنظمة الأمريكي دانا وايت، والمقاتل الروسي مايربيك تايسوموف.

وصعد المقاتل الروسي إلى المنصة واضعا غطاء الرأس "الشماغ" لمواجهة خصمه البرازيلي، كارلوس دييغو فيريرا، وخلال المواجهة، رفع تايسوموف يده عاليا فأمسك بها دانا وايت خشية منه أن يضرب خصمه، ولكن اتضح أن الروسي كان يريد أن يصافح المقاتل البرازيلي بحرارة، وسط ابتسامة من الجميع.

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وسيلتقي مايربيك تايسوموف بخصمه البرازيلي في النزال الأول ضمن دورة (UFC 242)، غدا السبت، بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي. أما النزال الرئيسي، فسيكون بين مواطن تايسوموف، حبيب نورمحمدوف، بطل العالم، ومتحديه الأمريكي داستن بوارييه.

وحقق مايربيك تايسوموف (31 عاما) 28 انتصارا خلال مسيرته الاحترافية، حتى الآن، مقابل 5 هزائم.

بينما يملك كارلوس دييغو فيريرا (34 عاما) في سجله الاحترافي 15 انتصارا، مقابل هزيمتين.

المصدر: وكالات