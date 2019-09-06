شاهد.. المقاتلة شيفتشينكو تخنق بطل العالم الأمريكي سيخودو في أبو ظبي

تغلبت الحسناء فالنتينا شيفتشينكو، بطلة العالم للفنون القتالية المختلطة، على الأمريكي هنري سيخودو "وديا"، خلال لقاء بينهما عشية منافسات دورة (UFC 242)، بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وقامت الحسناء شيفتشينكو، على سبيل الدعابة، بخنق سيخودو، بطل العالم في وزنين مختلفين، الذي أعلن استسلامه، لينتهي النزال "المفترض" الودي بفوز المقاتلة.

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يذكر أن سيخودو بالفعل دعا عدة مرات سابقا مقاتلات (MMA) ومن ضمنهن فالنتينا شيفتشينكو إلى خوض نزال ضمن دورة دولية رسمية، وقبلت المقاتلة التحدي، لكن رئيس منظمة (UFC) الأمركي، دانا وايت، لا يرى حاليا إمكانية إجراء مثل هذا النزال.

وحقق هنري سيخودو (31 عاما) 15 انتصارا خلال مسيرته الاحترافية، حتى الآن، مقابل هزيمتين.

بينما حققت فالنتينا شيفتشينكو (31 عاما) 18 انتصارا خلال مسيرتها الاحترافية، حتى الآن، مقابل ثلاث هزائم.

المصدر: وكالات