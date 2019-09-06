 
مباشر
عاجل
الصحة الفلسطينية: إصابة 5 أشخاص برصاص إسرائيلي خلال الجمعة الـ 73 لمسيرة العودة وكسر الحصار شرق غزة

شاهد.. حبيب نورمحمدوف يضطر لـ "التعري" في أبو ظبي

الرياضة

شاهد.. حبيب نورمحمدوف يضطر لـ
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/md7v

اضطر البطل الروسي حبيب نورمحمدوف، للتعري من ملابسه ليتجاوز عملية الوزن بنجاح قبل يوم من خوضه النزال المرتقب ضد متحديه الأمريكي، داستن بوارييه، في أبو ظبي، ضمن دورة (UFC 242).

واضطر حبيب للصعود إلى الميزان متعريا بشكل كامل من ملابسه، لكي يحقق الوزن المطلوب، وهو أن لا يتجاوز 70 كغم.

إقرأ المزيد
حبيب نورمحمدوف يواجه صعوبات قبل نزاله في أبو ظبي
حبيب نورمحمدوف يواجه صعوبات قبل نزاله في أبو ظبي

وهز حبيب رأسه وتنفس الصعداء بعد سماعه أنه حقق الوزن المطلوب، وبدا عليه الإرهاق بسبب عملية "التجفيف" المنهكة، فقد تمكن البطل الروسي من إزالة 6 كغم، في غضون يومين فقط قبل عملية الوزن.

المصدر: "championat"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

"الخلية الإخوانية".. هل تسببت في إقالة مسؤول أمني بارز بالكويت؟