شاهد.. حبيب نورمحمدوف يضطر لـ "التعري" في أبو ظبي

اضطر البطل الروسي حبيب نورمحمدوف، للتعري من ملابسه ليتجاوز عملية الوزن بنجاح قبل يوم من خوضه النزال المرتقب ضد متحديه الأمريكي، داستن بوارييه، في أبو ظبي، ضمن دورة (UFC 242).

واضطر حبيب للصعود إلى الميزان متعريا بشكل كامل من ملابسه، لكي يحقق الوزن المطلوب، وهو أن لا يتجاوز 70 كغم.

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وهز حبيب رأسه وتنفس الصعداء بعد سماعه أنه حقق الوزن المطلوب، وبدا عليه الإرهاق بسبب عملية "التجفيف" المنهكة، فقد تمكن البطل الروسي من إزالة 6 كغم، في غضون يومين فقط قبل عملية الوزن.

المصدر: "championat"