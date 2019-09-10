شاهد..اليمن يفاجئ السعودية في تصفيات مونديال قطر 2022

تقدم المنتخب اليمني على نظيره السعودي، في المباراة بينهما، اليوم الثلاثاء، ضمن تصفيات آسيا المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم " قطر 2022"، وكأس آسيا 2023 بالصين.

وسجل المهاجم اليمني، محسن قراوي، هدف التقدم لبلاده مبكرا، في الدقيقة الثامنة من انطلاق صافرة البداية.

وأدرك السعودي، هتان سلطان باهبري، التعادل للأخضر، عند الدقيقة 23.

لكن اليمن تقدم مرة أخرى عبر لاعبه، عمر الداحي، الذي سجل الهدف الثاني لبلاده، في الدقيقة 37 من زمن الشوط الأول.

المصدر: وكالات