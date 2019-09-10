شاهد..اليمن يفاجئ السعودية في تصفيات مونديال قطر 2022
تقدم المنتخب اليمني على نظيره السعودي، في المباراة بينهما، اليوم الثلاثاء، ضمن تصفيات آسيا المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم " قطر 2022"، وكأس آسيا 2023 بالصين.
وسجل المهاجم اليمني، محسن قراوي، هدف التقدم لبلاده مبكرا، في الدقيقة الثامنة من انطلاق صافرة البداية.
فيديو : هدف #اليمن يتقدم 1 - 0 على #السعودية .. تصفيات مونديال #قطر2022 و #كاس_آسيا2023pic.twitter.com/Jum7vZ6gbu— قنوات الكاس (@alkasschannel) 10 сентября 2019 г.
وأدرك السعودي، هتان سلطان باهبري، التعادل للأخضر، عند الدقيقة 23.
فيديو : هدف #السعودية يتعادل 1 - 1 #اليمن .. تصفيات مونديال #قطر2022 و #كاس_آسيا2023pic.twitter.com/ui9BghoX7R— قنوات الكاس (@alkasschannel) 10 сентября 2019 г.
لكن اليمن تقدم مرة أخرى عبر لاعبه، عمر الداحي، الذي سجل الهدف الثاني لبلاده، في الدقيقة 37 من زمن الشوط الأول.
فيديو : هدف #اليمن يتقدم 2 - 1 على #السعودية .. تصفيات مونديال #قطر2022 و #كاس_آسيا2023pic.twitter.com/2pGa8B6qPz— قنوات الكاس (@alkasschannel) 10 сентября 2019 г.
المصدر: وكالات