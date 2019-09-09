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العراق يفترق على الود مع أوزبكستان

الرياضة

العراق يفترق على الود مع أوزبكستان
AFP Mohammed SAWAF
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تعادل المنتخب العراقي مع نظيره الأوزبكي من دون أهداف، في المباراة الدولية الودية بكرة القدم، التي جمعتهما، اليوم الاثنين، على ملعب الملك عبد الله الثاني، في العاصمة الأردنية عمان.

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وجاء هذا اللقاء في إطار استعداداتهما للجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، وكأس آسيا 2023 في الصين.

ويستعد منتخب العراق لاستضافة هونغ كونغ في العاشر من الشهر المقبل على ملعب "جدع النخلة" في مدينة البصرة، وذلك ضمن منافسات المجموعة الثالثة من التصفيات.

بينما يستعد منتخب أوزبكستان لاستضافة اليمن في اليوم ذاته ضمن المجموعة الرابعة.

واستهل منتخب العراق مشواره في التصفيات بالتعادل مع مضيفه البحريني (1-1)، بينما سقط المنتخب الأوزبكي أمام مضيفه الفلسطيني (0-2).

المصدر: وكالات 

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