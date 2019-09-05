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بالفيديو.. العراق ينجو من الهزيمة أمام البحرين

الرياضة

بالفيديو.. العراق ينجو من الهزيمة أمام البحرين
AFP /AHMAD AL-RUBAYE
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خرج منتخب العراق بتعادل ثمين من ملعب نظيره البحريني (1-1)، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، في مستهل مشوارهما ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم، 2022 وكأس آسيا 2023.

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ووضع اللاعب البحريني، كميل الأسود، أصحاب الأرض في المقدمة بهدف مبكر سجله، في الدقيقة التاسعة من انطلاق صافرة البداية. وأنقذ المهاجم العراقي، مهند علي كاظم، منتخب بلاده من الهزيمة، بهدف سجله في الوقت القاتل، قبل أربع دقائق فقط من نهاية الوقت الأصلي للقاء الذي جمعهما على ملعب "البحرين الوطني".

كما تعادل منتخبا كمبوديا وهونغ كونغ، وبالنتيجة ذاتها (1-1)، ضمن منافسات المجموعة الثالثة أيضا، التي تضم كذلك منتخب إيران.

المصدر: وكالات

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