نجا السائق الأسترالي، أليكس بيروني، بأعجوبة من الموت بعد حادث مروع، خلال سباق جائزة إيطاليا الكبرى لسباق سيارات الفورمولا 3.

وتطايرت سيارة بيروني في أحد المنعطفات في الهواء وهبطت "كصاروخ من السماء" على سياج الأمان، وتناثرت لأجزاء، ونجا السائق الأسترالي بأعجوبة، فقد أصيب بكدمات فقط نقل على إثرها إلى المستشفى لإجراء الفحص الطبي والتأكد من سلامته.

We are all extremely relieved that Alex Peroni walked away from this crash during Race 1 in Monza.



He is currently under medical observation.#ItalianGP 🇮🇹 #F3pic.twitter.com/UdlcFSIqBH — Formula 3 (@FIAFormula3) 7 сентября 2019 г.

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يذكر أنه قبل أسبوع واحد، أعلن موقع الاتحاد الدولي للسيارات (FIA)، عن مصرع الفرنسي، أنطوان هوبير، سائق فريق "BWT Arden" جراء اصطدام بين عدة سيارات خلال سباق لسيارات الفورمولا 2، في بلجيكا.

المصدر: "sport-express"