شاهد.. مصرع سائق فرنسي "للفورمولا 2" في حادث مروع

لقي الفرنسي، أنطوان هوبير، سائق فريق "BWT Arden" مصرعه جراء حادث وقع خلال سباق لسيارات الفورمولا 2، في بلجيكا، وذلك وفقا لما أعلنه موقع الاتحاد الدولي للسيارات (FIA).

وشهدت اللفة الثانية من السباق، الذي أقيم اليوم السبت على حلبة "سبا فرانكورشان"، اصطداما بين عدة سيارات وانقلابها، وبعد توقف لوقت وجيز، أعلن منظمو السباق عدم استئنافه.

وقال الاتحاد في بيان له "وصل فريق من الطواريء والأطباء إلى مكان الحادث على الفور. وتم نقل السائقين المصابين إلى المستشفى. ويعلن الاتحاد الدولي للسيارات بأسف عن وفاة السائق أنطوان هوبير نتيجة للحادث متأثرا بجراحه".

المصدر: وكالة "نوفوستي"