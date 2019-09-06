أكد رئيس برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، الأنباء حول وجود بند في عقد قائد الفريق، ليونيل ميسي،، يسمح له بالرحيل قبل نهايته، مشيرا في الوقت نفسه إلى ثقته في بقاء النجم الأرجنتيني.

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وقال بارتوميو في مقابلة مع تليفزيون برشلونة، اليوم الخميس: "ميسي يمكن أن يغادر برشلونة قبل موسم (2020-2021)، إما لاعتزال كرة القدم، أو اللعب في أي مكان يريد".

وأشار إلى أن ذلك "شيء سبق وأن حدث مع بويول وتشافي وإنييستا، لكن ليس لدينا ما يدعو للقلق، فإن ليو رائع لدرجة أنني أشك في أنه سيغادر".

وأوضح رئيس برشلونة: "ذهب تشافي إلى قطر، وذهب إنييستا إلى اليابان، واعتزل بويول بسبب إصابته، لكن هؤلاء اللاعبين قدموا الكثير للنادي، بحيث يجب أن يكون لديهم هذا الخيار".

وأكد بارتوميو: "بالطبع، لا أشك في أي شيء، وأنا متأكد من أن ميسي سيظل هنا حتى عام 2021".

المصدر: وكالات