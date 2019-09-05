كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الخميس، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بإمكانه فسخ عقده مع برشلونة، في نهاية أي موسم.

ووفقا لصحيفة "آل باييس" الإسبانية، فإن ميسي لن يكون مضطرا للانتظار حتى صيف 2021، عندما سينتهي عقده الحالي مع برشلونة، إذ بإمكانه فسخ العقد في نهاية كل شهر يونيو.

وبالتالي، فإن قرار فسخ العقد يتوقف فقط على النجم الأرجنتيني، الذي جدد عقده مع برشلونة 8 مرات منذ عام 2005.

وأضافت الصحيفة، نقلا عن مصدر من داخل برشلونة: "اتفقنا على منحه القرار حال رغبته في التوقف عن الاستمرار مع الفريق، في نهاية كل موسم.. هكذا اتفق الطرفان".

وأوضحت أن هذا الشرط في العقد، يسمح لميسي (32 عاما) بالرحيل عن برشلونة، طالما كان ذلك خارج أوروبا، حال رغبته في إنهاء مشواره بالأرجنتين.

المصدر: وكالات