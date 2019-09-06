رئيس برشلونة يضع النقاط على الحروف بشأن ضم نيمار

صرح رئيس برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، بأنه لن يتعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال بارتوميو، في مقابلة مع قناة برشلونة، عن إمكانية التعاقد مع نيمار في يناير المقبل: "لا، لن يحدث".

وأضاف: "بين 10 و15 يوليو الماضي تم عمل كل شيء بشكل عملي على مستوى التعاقدات، حيث كان هناك تخطيط واضح للغاية، ثم هناك جزء إضافي، هو نيمار".

وأوضح رئيس برشلونة، قائلا: "وقتها فتح ليوناردو (المدير الرياضي لسان جيرمان) الأبواب للتفاوض، وكان برشلونة أحد الأندية الموجودة هناك، لكن لم تكن هناك إمكانية لتلبية مطالب سان جيرمان".

ونفى بارتوميو، أن يكون برشلونة قد عرض التخلي عن بعض لاعبيه في الصفقة، موضحا أن سان جيرمان هو من كان يطلب ذلك.

وكانت تقارير قد تحدثت عن عرض برشلونة لمبلغ مالي بجانب بعض لاعبيه أبرزهم عثمان ديمبلي وراكيتيتش، لضم نيمار.

وتابع بارتوميو: "المراهنة على عودة نيمار كانت بقرار رياضي، وعندما يكون في السوق أي نجم مثله يجب أن نحاول ضمه، على الرغم من أن ذلك جاء بعد الانتهاء من خططنا التعاقدية، وقررنا التقدم نحوه لأننا كنا نرغب في أن نمتلك أفضل فريق".

واعترف رئيس برشلونة بأن: "ضم نيمار كان أمرا صعبا سواء اقتصاديا أو اجتماعيا".

وكشف أن برشلونة كان جادا في استعادة نيمار خلال الميركاتو الأخير، بقوله: "نعم، لقد فعلنا كل شيء ممكن لضم اللاعب البرازيلي".

وعن طلب ميسي عودة نيمار، أكد: "لم يقم بذلك فهو أسطورة".

وأضاف: "لم نعد لاعبي برشلونة بضم نيمار، لكن في الوقت الذي فتح فيه سان جيرمان أبوابه للتفاوض حوله، تحدث اللاعبون مع بعضهم البعض".

وتابع بارتوميو، قائلا: "هناك لحظة طلب فيها نيمار من باريس سان جيرمان التفاوض فقط مع برشلونة... لقد فعل ما كان عليه القيام به، وبذل قصارى جهده لتحقيق ما يريد، لكنه سيلعب هذا العام في باريس".

وأكد: "نيمار مستبعد حاليا، لكن في الفترة من يناير إلى فبراير المقبلين، أثناء التخطيط للموسم الجديد، سنتحدث مرة أخرى".

واختتم: "باريس سان جيرمان لا يريد بيع اللاعبين الجيدين، لأننا جميعا نريد أن يكون لدينا أفضل النجوم. كان هناك أكثر من ناد يرغب في ضم نيمار، ما لا يقل عن 3 تقريبا، لكني أعرف أيضا أن اللاعب قال إنه إذا غادر فسيكون لبرشلونة".

المصدر: وكالات