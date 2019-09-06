"فوكس سبورتس": صلاح أحد المرشحين للفوز بـ "الكرة الذهبية 2019"

ذكرت شبكة "فوكس سبورتس" الأمريكية، أن هناك خمسة مرشحين هم الأوفر حظا لنيل جائزة الكرة الذهبية لعام 2019، بينهم نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح.

وأشارت الشبكة في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، إلى أن محمد صلاح يعتبر من المرشحين للفوز بهذه الجائزة، نظرا لإنجازاته الكبيرة مع ليفربول خلال الموسمين الماضيين، حيث توج بجائزة الحذاء الذهبي كهداف للدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ" في عامين متتاليين، إلى جانب فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا "التشامبيونز ليغ".

وأشارت "فوكس نيوز" إلى أن زميل صلاح في ليفربول، حارس مرمى منتخب البرازيل، أليسون بيكر، المتوج بلقبي دوري الأبطال وكوبا أمريكا، والفائز أيضا بجائزة أفضل حارس في أوروبا لهذا العام، سيكون بين المنافسين على نيل الجائزة.

ووفقا للشبكة، فإن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يأتي بين المرشحين الأبرز كذلك بعد فوزه بالدوري الإيطالي، مع فريقه يوفنتوس ولقب بطولة دوري الأمم الأوروبية في نسختها الأولى مع منتخب بلاده.

كما ينافس النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الحاصل على لقب الدوري الإسباني مع فريقه برشلونة، بقوة، خاصة بتسجيله 36 هدفا في الليغا، و15 هدفا بمسابقتي دوري الأبطال وكأس ملك إسبانيا.

واعتبرت "فوكس سبورتس" أن المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك هو الأقرب للفوز بالكرة الذهبية لهذا العام، لا سيما أنه حصل على لقب أفضل لاعب في أوروبا، بعد أن ساهم في فوز ليفربول بدوري الأبطال، واحتلال وصافة "البريميرليغ".

المصدر: وكالات