 
مباشر

فينغر يكشف عيوب محمد صلاح

الرياضة

فينغر يكشف عيوب محمد صلاح
AFP Bulent Kilic
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mdcr

كشف الفرنسي أرسين فينغر، المدير الفني السابق لآرسنال، عن وجود أوجه تشابه بين طريقة لعب المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة.

إقرأ المزيد
"فوكس سبورتس": صلاح أحد المرشحين للفوز بـ "الكرة الذهبية 2019"

وقال فينغر في تصريحات لشبكة "بي إن سبورتس"، إن "محمد صلاح لاعب رائع. وأسلوب لعبه يشبه بشكل كبير أسلوب لعب الأرجنتيني ليونيل ميسي وأن الفارق بينهما، هو أن صلاح يحب التسجيل فقط، عكس ميسي الذي يصنع الكثير من الأهداف.

ويرى فينغر أن محمد صلاح ينقصه بعض النضج الكروي ولديه "هوس" بتسجيل الأهداف، بعكس ميسي الذي يصنع الفرص لزملائه، مشيرا إلى أن النجم المصري حين يتقدم في العمر قليلا، سيدرك متى عليه أن يمرر الكرة ومتى عليه أن يسجل بنفسه.

وتابع فينغر: "لكني على أي حال أحبه كثيرا، ولديه الكثير ليقدمه".

وتعرض محمد صلاح لانتقادات كثيرة وأثار حفيظة زميله السنغالي، ساديو ماني، مهاجم "الريدز"، بعدم تمريره الكرة له في مناسبتين، خلال مباراته أمام بيرنلي، ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

جنرال أمريكي: ليست لدينا قوة ردع لحماية شركائنا بالمنطقة