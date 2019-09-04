أول تعليق لماني على أزمته مع صلاح (صورة)

علق الدولي السنغالي ساديو ماني نجم نادي ليفربول بشكل ساخر على صورة أثارت جدلا واسعا بعد أزمته الأخيرة مع زميله المصري محمد صلاح في مباراة بيرنلي التي أقيمت السبت الماضي.

فبعد الأحداث الساخنة التي شهدتها الدقائق الأخيرة من تلك المباراة باعتراض ماني على رفض صلاح تمرير الكرة له وخروجه غاضبا من الملعب بعد استبداله، نشر لاعب وسط ليفربول، جيمس ميلنر، عبر حسابه في "إنستغرام"، صورة لانفعال ماني على دكة البدلاء وهو يجلس بجانبه وعلق قائلا: "ربما أخطأت قراءة هذا، ولكنني متأكد أن ماني كان منفعلا بسبب جلوسي على الدكة"، كون ميلنر ظل حبيس كرسي الاحتياط طيلة أطوار مباراة ليفربول وبيرنلي (3-0) لحساب الأسبوع الرابع من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

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ورد ماني على تدوينة ميلنر ضاحكا: "هذا بالضبط ما كنت أتذمر منه"، وأرفق تعليقه بإيموجيات ساخرة.

المصدر: "إنستغرام"