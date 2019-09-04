 
مباشر

أول تعليق لماني على أزمته مع صلاح (صورة)

الرياضة

أول تعليق لماني على أزمته مع صلاح (صورة)
AFP
أول تعليق لماني على أزمته مع صلاح (صورة)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mcr5

علق الدولي السنغالي ساديو ماني نجم نادي ليفربول بشكل ساخر على صورة أثارت جدلا واسعا بعد أزمته الأخيرة مع زميله المصري محمد صلاح في مباراة بيرنلي التي أقيمت السبت الماضي.

فبعد الأحداث الساخنة التي شهدتها الدقائق الأخيرة من تلك المباراة باعتراض ماني على رفض صلاح تمرير الكرة له وخروجه غاضبا من الملعب بعد استبداله، نشر لاعب وسط ليفربول، جيمس ميلنر، عبر حسابه في "إنستغرام"، صورة لانفعال ماني على دكة البدلاء وهو يجلس بجانبه وعلق قائلا: "ربما أخطأت قراءة هذا، ولكنني متأكد أن ماني كان منفعلا بسبب جلوسي على الدكة"، كون ميلنر ظل حبيس كرسي الاحتياط طيلة أطوار مباراة ليفربول وبيرنلي (3-0) لحساب الأسبوع الرابع من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

إقرأ المزيد
مدرب ليفربول ينتصر لصلاح
مدرب ليفربول ينتصر لصلاح
أول تعليق لماني على أزمته مع صلاح (صورة)
https://www.instagram.com

ورد ماني على تدوينة ميلنر ضاحكا: "هذا بالضبط ما كنت أتذمر منه"، وأرفق تعليقه بإيموجيات ساخرة.

 المصدر: "إنستغرام"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ترامب يهنئ بولندا باحتلال النازيين لها ومواقع التواصل تتساءل عن التالي