مدرب ليفربول ينتصر لصلاح ويصدم ماني

دافع يورغن كلوب المدرب الألماني لنادي ليفربول عن المصري محمد صلاح، على خليفة أزمته مع زميله السنغالي ساديو ماني، خلال مباراة بيرنلي التي انتهت بفوز "الريدز" بثلاثة أهداف دون رد.

وقال كلوب في تصريحات لصحيفة "ليفربول إيكو"، إن هناك أكثر من 5 أو 6 مواقف كانت تطالب فيها الجماهير بأن يمرر صلاح الكرة لزملائه ولكنه سدد وسجل، مشددا على أن هناك حرية تامة يتمتع بها اللاعب على أرض الملعب، في أن يمرر أو يراوغ أو يسدد مباشرة، والجميع لديهم نفس حرية القرار سواء بالتمرير أو عدم التمرير.

واستطرد مدرب ليفربول قائلا: "الأمر ليس تجاهلا من صلاح لماني، قد يفقد اللاعب الكرة أو يسددها بدون إتقان، وفى بعض الأحيان لا يرى زميله من أجل التمرير له، فالموقف يحدد ما يجب على المهاجم فعله، سواء التمرير أو التسديد، الأمر انتهى، وخلال أسبوع من الآن لن يكون هناك حديث عن هذا الأمر مرة أخرى".

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وشهدت الدقائق الأخيرة من مباراة ليفربول وبيرنلي التي أقيمت السبت الماضي، أحداثا ساخنة، فخلال إحدى الهجمات الواعدة، رفض صلاح تمرير الكرة لزميله ماني، الذي كان في وضع أفضل داخل منطقة الجزاء، وعوضا عن ذلك، اختار الدولي المصري الحل الفردي، وهو ما أغضب النجم السنغالي، خاصة وأن الهجمة لم تسفر عن هدف.

ومباشرة بعد هذه الهجمة، قرر كلوب استبدال ماني، وهو ما أدى إلى انفعال هذا الأخير، حيث خرج من الملعب غاضبا وملوحا بيده، اعتراضا منه على ما فسره بأنه "أنانية صلاح" الذي رفض تمرير الكرة له.

المصدر: وكالات