شاهد.. "أنانية" محمد صلاح تفقد ساديو ماني أعصابه

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن أسباب غضب الدولي السنغالي ساديو ماني، جناح فريق ليفربول الإنجليزي، بعد استبداله أمام بيرنلي في الجولة الرابعة من "البريميرليغ".

والتقطت عدسات الكاميرات علامات الغضب والانفعال على ماني أثناء خروجه من أرضية الملعب بعد تبديله أمام بيرنلي بالبلجيكي ديفوك أوريجي.

Saido #Mané was angry with #Salah who chose not to pass to his teammate when he was in the open.pic.twitter.com/EXBnh1JjXo — Firas El Echi (@FirasElEchi10) August 31, 2019

وذكرت صحيفة "مترو" البريطانية أن ماني كان غاضبا بسبب أنانية المصري محمد صلاح نجم "الريدز"، الذي توغل داخل منطقة الجزاء وفضل مراوغة مدافع بيرنلي وتسجيل الهدف بنفسه عن التمرير للنجم السنغالي الذي كان في مكان مثالي للتسجيل.

What a selfish horrible cunnt salah is.Decide to cut back into defender to score alone when he could have easily assisted mane here. Did the same with firmino. Last season there was also a footage of him being pissed off when mane scored the winner. #Liverpool#Mane#Salahpic.twitter.com/Cb2AJV8jVJ — ciper (@anmolkarki18) August 31, 2019

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وحاول الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول تهدئة اللاعب السنغالي، كما قام بالشيء ذاته زملاء ماني على دكة البدلاء.

يذكر أن المباراة انتهت بفوز ليفربول المتصدر بثلاثية نظيفة، سجل منها ماني الهدف الثاني.



المصدر: metro.co.uk