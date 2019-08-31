شاهد.. ليفربول يستعيد صدارة "البريميرليغ" بثلاثية في شباك بيرنلي

استعاد ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفوزه على مضيفه بيرنلي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن مباريات الجولة الرابعة من "البريميرليغ".

وسجل ثلاثية ليفربول كل من كريس وود لاعب بيرنلي بالخطأ في مرماه، والسنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبرتو فيرمينو في الدقائق 33 و37 و80 على الترتيب.

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وبهذا الفوز، حافظ ليفربول على العلامة الكاملة في المسابقة ليتصدر جدول الترتيب برصيد 12 نقطة بفارق نقطتين أمام مانشستر سيتي الوصيف، فيما تجمد رصيد بيرنلي عند 4 نقاط.

المصدر: وكالات