صحيفة إنجليزية تكشف ما دار بين صلاح وماني بعد مباراة بيرنلي

كشفت صحيفة "ديلي إكسبريس"، كواليس ما دار بين نجمي ليفربول المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني عقب نهاية مباراة "الريدز" وبيرنلي التي شهدت أحداثا ساخنة بين اللاعبين.

وقالت الصحيفة الإنجليزية نقلا عن مصادرها في نادي ليفربول، إن الأمور بين صلاح وماني كانت طبيعية للغاية في غرفة خلع الملابس بعد المباراة، مضيفة: "الثنائي لم يتطرقا للحديث عن ما وقع خلال المباراة، بل على العكس، فإنهما تبادلا حوارا وديا، ولم تكن هناك أية مشاحنات أو ذكر لما وقع قبل دقائق من نهاية المباراة"، عندما اعترض ماني على صلاح لعدم تمرير الكرة له خلال هجمة واعدة لنادي ليفربول.

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كما أكد المصدر خلال حديثه للصحيفة الإنجليزية، أن ماني تصرف بانفعالية وليدة اللحظة فقط، ولم يتطور إلى ما هو أبعد من ذلك، فقد كان يريد أن يكون هناك تعاون فقط.

وكان مدرب ليفربول، يورغن كلوب قد تطرق لواقعة صلاح وماني في مباراة بيرنلي، حيث أكد أن الدولي المصري لم يتجاهل ولم يرفض تمرير الكرة لزميله السنغالي، لأن اللاعب قد يفقد الكرة أو يسددها بدون إتقان، وفى بعض الأحيان لا يرى زميله من أجل التمرير له.

المصدر: وكالات