 
مباشر

ردة فعل لافتة من صلاح على انفعال سايدو ماني

الرياضة

ردة فعل لافتة من صلاح على انفعال سايدو ماني
Globallookpress MANUEL GEISSER
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mc9l

تعامل نجم كرة القدم المصري محمد صلاح بهدوء وحكمة تجاه "الخلاف" الذي وقع بينه وزميله السنغالي في نادي ليفربول سايدو ماني، أثناء مباراتهما أمس الجمعة.

ونشر صلاح على موقع "فيسبوك" صورة تجمعه بماني أثناء احتفالهما بأحد الأهداف التي أحرزها الفريق ضد نادي بيرنلي، ليسدل بذلك الستار على هذه "الأزمة".

وكان ماني أظهر غضبا شديدا أثناء استبداله، وتبين أن انفعاله كان بسبب كرة رفض صلاح تمريرها له رغم أنه كان في موقف أفضل للتهديف.

إقرأ المزيد
شاهد..
شاهد.. "أنانية" محمد صلاح تفقد ساديو ماني أعصابه

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بركان سترومبولي في إيطاليا يثور من جديد